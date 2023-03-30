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НовостиОбщество30 марта 2023 3:54

На дорожный ремонт в Красноярском крае направлено 1,7 миллиардов рублей

Распределение субсидий утвердил председатель краевого правительства Юрий Лапшин
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
На дорожный ремонт в Красноярском крае направлено 1,7 миллиардов рублей

На дорожный ремонт в Красноярском крае направлено 1,7 миллиардов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край на ремонт дорог направлено 1,7 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Деньги будут направлены на ремонт дорог общего пользования, подъездов к садоводческим обществам, на разработку проекта по восстановлению мостов.

Самая большая сумма направлена на капремонты – 800 миллионов рублей. Больше всего денег на восстановление дорог получил Минусинск – 320 млн рублей, город готовится отметить свое 320-летие.