На дорожный ремонт в Красноярском крае направлено 1,7 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край на ремонт дорог направлено 1,7 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Деньги будут направлены на ремонт дорог общего пользования, подъездов к садоводческим обществам, на разработку проекта по восстановлению мостов.

Самая большая сумма направлена на капремонты – 800 миллионов рублей. Больше всего денег на восстановление дорог получил Минусинск – 320 млн рублей, город готовится отметить свое 320-летие.