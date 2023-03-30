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НовостиОбщество30 марта 2023 2:52

В Красноярске 1 апреля ограничат движение и парковку на улице Остров Молокова

Это связано с проведением чемпионата «Енисейская регата»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 1 апреля запретят проезд транспорта и парковку на улице Остров Молокова. Как сообщают в администрации, причиной стало проведение чемпионата на маломерных суднах особой конструкции (аэролодках) «Енисейская регата».

Чтобы обеспечить безопасность участникам и зрителям, транспорту не разрешат ездить и парковаться по участку от стадиона «Юность» (ул. остров Отдыха, 15а) до здания Остров Молокова, 1. Там будут установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено».

Ограничения продлятся с 6 утра до 17 часов вечера 1 апреля.