В Красноярском крае подтвердился четвертый случай кори

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксирован четвертый случай кори. На этот раз инфекцию подхватил 51-летний мужчина из краевой столицы, проживающий в одном подъезде с третьим заболевшим. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Оказалось, что мужчина обманул сотрудников Роспотребнадзора и медиков, сообщив им, что уже привит от кори. Поэтому во время санитарно-эпидемиологических мероприятий его не вакцинировали.

Обман вскрылся, когда специалисты запросили информацию в медицинских учреждениях – там ответили, что 51-летний мужчина прививку не ставил. Спустя несколько дней, он заболел корью.

Напомним, что третьим заболевшим оказался трудовой мигрант из страны ближнего зарубежья. В предыдущих двух случаях инфицированными оказались дети, живущие в одном подъезде. Когда заболел первый ребенок, то родители второго отказались от вакцинации, несмотря на то, что специалисты и медики им объясняли, насколько опасна эта инфекция. Как итог – малыш заболел.

Дмитрий Горяев отметил, что все первоначальные в регионе случаи кори пришли из-за рубежа. Он добавил, что это очень заразное заболевание, в зону риска попадают соседи, попутчики в автобусы.