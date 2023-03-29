Норильску на 70-летие могут подарить новые автобусы

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Норильск может получить новые автобусы к 70-летию основания. Юбилей город празднует в этом году. Краевые депутаты предложили передать властям в эту знаменательную дату городской транспорт.

С инициативой выступил зампредседателя Заксобрания края Дмитрий Свиридов на заседании комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан. Он отметил, что в Норильске существует серьезная проблема с автобусами – большая часть автопарка нуждается в обновлении.

Отметим, что в ходе заседания уже было решено передать 15 автобусов в безвозмездное пользование Красноярску, Енисейску и Зеленогорску. Получит ли свои автобусы Норильск – пока неясно.