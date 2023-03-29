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НовостиПроисшествия29 марта 2023 15:54

В Туве охотник застрелил человека, приняв его за животное

Мужчину будут судить за причинение смерти по неосторожности
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве охотник случайно застрелил человека, приняв его за животное. ЧП произошло в феврале в Эрзинском районе республики. СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В роковой день 44-летний тувинец вышел на охоту с винтовкой «Егерь ВПО-114», оснащенной тепловизором. Увидев на тепловизоре движение, мужчина выстрелил. Однако пуля попала не в животное, а в 38-летнего мужчину, который по какой-то причине оказался в лесу. Тот погиб на месте.

Следствие уже утвердило обвинительное заключение. Дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.