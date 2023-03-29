Красноярский фотограф раскритиковал автомобилистов, паркующих машины во дворах

Фото и видео: Сергей Токарев

Красноярский фотограф Сергей Токарев раскритиковал автомобилистов, как попало бросающих машины во дворах. Он отметил, что водителям мусоровозов по утрам приходится проявлять чудеса терпения и водительского мастерства, чтобы выруливать на узких, заставленных автомобилями проездах.

– Понятно, что мест дефицит, но выходы из подъездов лучше не перекрывать. Из трех домов, что снимал, в двух мусор забрать не смогли. В одном случае машина заблокировала мусорный бак, припарковавшись в тех.проезде. А во втором водитель бросил авто на дороге, и мусоровоз просто не смог подъехать к дому, – отметил Токарев.

Красноярец также добавил, что удобств сотрудникам ЖКХ не добавляют и проектировщики дворов. Токарев считает, что те не учитывали возможность проезда спецтехники, когда проектировали проезды.