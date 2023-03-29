Губернатору Хакасии разрешили занимать пост больше двух сроков подряд

Фото: Верховный совет Хакасии

Губернатор Хакасии сможет остаться на третий срок и более. Соответствующие поправки сегодня в первом и окончательном чтении приняли Депутаты Верховного Совета. В республиканском законе о выборах исключили положение, которое ограничивало сроки главы региона.

Отметим, что у действующего губернатора Хакасии Валентина Коновалова как раз подходит к концу второй срок. Сможет ли он баллотироваться в третий раз – станет известно на выборах осенью этого года.

Отметим, что в законе в принципе убрали ограничение сроков. Это значит, что в теории один губернатор сможет занимать пост бесконечное количество раз.