В Красноярском крае подросток открыл сезон мотоаварий

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярском крае произошла первая в этом году авария с участием мотоциклиста. Ее устроил 16-летний подросток – он решил покататься по селу Шалоболино Курагинского района. Однако с управлением парень не справился и врезался в здание.

На мотоцикле парень катался не в одиночку – с ним была 16-летняя спутница без шлема. Она серьезно не пострадала, а вот молодой человек попал в больницу.

– Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что молодой человек в автошколе никогда не обучался и не имеет водительского удостоверения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, на месте работает следственно-оперативная группа, – отметили в ГИБДД.