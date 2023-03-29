Красноярский университет показал Луну на Параде планет в объективе телескопа

Фото: университет Решетнева

Красноярский университет им. Решетнева опубликовал фото с сегодняшнего Парада планет. В этот момент Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроились в ряд: сотрудники университета смогли снять Луну на их фоне.

– Самое удачное время за наблюдением за пятью планетами и луной - первые два часа после заката солнца, когда планеты будут максимально высоко. На крыше корпуса обсерватории университета собрались самые любознательные красноярцы, которые решили во что бы то ни стало увидеть космическое шоу вооруженным глазом с комментариями эксперта, – рассказали в вузе.

Эксперты добавили, что следующий Парад планет ждет жителей планеты только в 2042 году.