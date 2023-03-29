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НовостиОбщество29 марта 2023 12:42

Для многострадального флагштока в Красноярске закупят запасные флаги за 6 млн рублей

Триколор на Сопке уже неоднократно рвался из-за ветра
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевые власти закупят дополнительные полотнища для "самого высокого флагштока России". Туристский информационный центр разместил тендер на покупку 10 триколоров за 6 млн рублей. Согласно документам, одни должны быть двух видов: три полотна плотностью 70 граммов на квадратный метр и семь – плотностью 110 граммов на квадратный метр.

По контракту, подрядчик должен будет поставлять флаги начиная с момента заключения контракта и по конец августа.

Отметим, что закупка дополнительных полотен может быть связана с регулярными повреждениями флагов. Они уже неоднократно рвались, и зачастую висят приспущенными из-за сильного ветра. Первый раз полотнище порвалось вскоре после установки – 6 января.