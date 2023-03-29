В план дорожного ремонта в Красноярске попали еще 38 объектов Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в план ремонта за счет допфинансирования попали еще 38 объектов. Об этом сообщают в мэрии Красноярска.

Так, в Красноярске отремонтируют еще 20 улиц и 13 дорожных участков. Кроме того, будет завершен ремонт мостов, который был начат еще в прошлом году. В общей сложности в грядущем сезоне в порядок приведут 50 объектов. Перечень по ссылке.

Сейчас готовится документация для ремонта, а в апреле пройдут торги на выбор подрядчика. Уже после будут решаться вопросы по срокам. Всего на ремонт дорог в Красноярске направлено 2,4 млрд рублей.