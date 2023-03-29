Красноярцы могут сами решить, что благоустроить

Горожане выберут, какие скверы, парки и набережные будут благоустроены в следующем году. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители города могут выбрать сквер, парк или набережную для благоустройства в следующем году. 29 марта пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова рассказала на радио «Комсомольская правда» в Красноярске о народном голосовании. Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru.

Пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова рассказала о народном голосовании. Фото: радио «Комсомольская правда» в Красноярске

За 6 лет работы проекта «Формирование комфортной городской среды» было облагорожено 76 парков, скверов, набережных и 623 двора. В их числе – Ярыгинская и Центральная набережные, парк «Солнечная поляна» и сквер Энтузиастов.

В этом году красноярцы могут выбирать из следующих объектов (по районам).

Центральный район:

1. Левобережная набережная р. Кача от Юдинского моста до р. Енисей.

2. Сквер по ул. Вейнбаума, 38.

Железнодорожный район:

1. Набережная реки Бугач от ул. Маерчака, 52, стр. 1 (русло реки) до ул. Камская, 5;

2. Сквер по ул. Железнодорожников, 16.

Ленинский район:

1. Набережная р. Енисей от ДК им. 1 Мая до ул. Малаховская;

2. Сквер по ул. Учумская, 2.

Кировский район:

1. Сквер «Каменный городок»;

2. Сквер по ул. Шелковой, 3-7.

Октябрьский район:

1. Сквер по ул. Мирошниченко-ул. Словцова;

2. Сквер по ул. Карбышева, 28-30.

Свердловский район:

1. Набережная, прилегающая к озерам, в районе ул. Судостроительная, 31;

2. Сквер между ул. Парашютная, 25 и ул. 60 лет Октября, 108 «а».

Советский район:

1. Сквер Молодежный (перекресток ул. Воронова – пр-та Металлургов) (сквер Пограничников);

2. Аллея памяти жертв Чернобыльской АЭС по пр-ту Комсомольскому, 2, 4.