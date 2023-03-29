В Красноярске от коронавируса скончались 2 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 29 марта 2023 года коронавирусом заболел еще 151 человек (сутки назад 127). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 434 872 человека. При этом за минувшие сутки вылечились 189 пациентов (день назад 96), а за все время – 422 115 красноярцев.

За сутки госпитализирован 21 человек, что на 37 меньше дня предыдущего, тогда в больницу попали 58 пациентов. Также на сутки от COVID-19 скончались 2 человека. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 300 человек.