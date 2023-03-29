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НовостиПроисшествия29 марта 2023 8:10

В Красноярском крае за незаконную осудили браконьера

Пытался сбежать от инспекторов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

Фото: пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

В Красноярском крае за охоту осудили браконьера из Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

В декабре 2022 года в Горном лесничестве госинспекторы обратили внимание на легковушку. Заметив автомобиль сотрудников, водитель попытался уехать, но был быстро остановлен. У него нашли ружье, четыре патрона и охотничью собаку. Охотником оказался житель хакасского Саяногорска.

В итоге мужчина еще до суда оплатил штраф, но от уголовного преследования его это не спасло. Суд признал его виновным в незаконной охоте, и приговорил его к 6 месяцам ограничения свободы.