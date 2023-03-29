В Красноярске задержали нетрезвого авиадебошира

Фото: скриншот видео УТ МВД по СФО

В аэропорту Красноярска транспортные полицейские задержали пьяного авиадебошира. Об этом сообщает УТ МВД по СФО.

Во время рейса Иркутск-Красноярск 38-летний мужчина начал себя неадекватно вести. Он оскорблял других пассажир и членов экипажа. Стучал по спинкам сидений, ходил по салону во время снижения и посадки.

Сразу после приземления красноярца приняли полицейские. Оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. В его отношении завели два административных дела за появление в общественном месте в пьяном виде, а также за невыполнение распоряжений командира воздушного судна.

Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее был дважды судим – за мошенничество и грабеж.