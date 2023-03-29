В Красноярском крае из-за вспышки африканской чумы пришлось уничтожить 2 270 свиней

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В Красноярском крае продолжается работа по ликвидации вспышки африканской чумы свиней. На 28 марта у населения забрали и усыпили 2 270 голов скота, сообщает управление Россельхознадзора по региону.

Работы ведутся в Минусинске, а также Минусинском и Кутузовском районах. В помещениях, где содержались животные, проводится дезинфекция.

В Курагинском районе, чтобы ликвидировать очаг заболевания в личном подсобном хозяйстве фермера из села Маринино, организована работа круглосуточных охранно-карантинных постов на дорогах, которые ведут из села и по всей границе угрожаемой зоны.

Специалисты ежедневно обходят личные подворья во всех южных районах и отслеживают состояние свиней. Помимо отбора крови, проводится анализ продукции в магазинах, рынках и мясоперерабатывающих цехах.