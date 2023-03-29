В Красноярском крае следователи раскрыли убийство 24-летней давности

Фото: скриншот видео СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае следователи выяснили обстоятельства и установили убийцу спустя 24 года после преступления. Виновником оказался родной брат убитого, сообщает СУ СК по региону.

Убийство произошло 4 октября 1998 года. Вечером к брату пришел 23-летний парень. Тот спал на летней кухне. Молодой человек нашел молоток и несколько раз ударил 40-летнего мужчину по голове. Тот умер на месте.

На допросе мужчина объяснил, что совершил преступление после жалоб жены убитого. Она рассказывала, что муж пьет и избивает ее. Женщина сначала отрицала свою причастность, но на очной ставке подтвердила сказанное.

Расследование уголовного дела, заведенного 24 года назад, продолжается.