В Красноярске полицейский при задержании ударил мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейский применил насилие к мужчине во время задержания. Как сообщает МВД по краю, в отношении сотрудника проводится проверка.

Наряд ППС приехал к одному из баров на проспекте Мира по вызову. Между посетителями возник конфликт, который без вмешательства стражей порядка разрешить не могли.

Во время разбирательства один из участников продолжал вести себя буйно. Тогда один из полицейских применил силовой прием и заковал агрессора в наручники. Мужчину посадили в патрульную машину, где полицейский раз ударил его.

В МВД по краю сообщают, что решается вопрос об отстранении сотрудника от работы. Если его вина будет доказана, мужчину уволят.