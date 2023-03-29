Фото: предоставлено компанией «Красноярскэнергосбыт»

Ежедневно в контактный центр ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) поступают сотни вопросов от потребителей. Зачастую многие клиенты хотят получить комментарий по одной и той же теме. Один из самых частых вопросов: Что такое режим ограниченного функционала в мобильном приложении и личном кабинете клиента на сайте Красноярскэнергосбыта?

Как объяснили в компании, в своем личном кабинете потребители видят начисления, которые загружаются поэтапно из различных баз данных во время закрытия расчетного периода (после 25 числа месяца). Чтобы клиент не видел у себя на странице меняющиеся начисления по различным коммунальным ресурсам и услугам, ограничивается функционал личного кабинета.

Итоговую сумму к оплате клиенты видят на основании всех подгруженных реестров, когда все необходимые данные уже обработаны.

Также режим ограничения функционала вызван тем, что Красноярскэнергсбыт выполняет начисление по агентским договорам за водоснабжение, теплоснабжение и т.д. на основание поданных ресурсоснабжающими организациями сведений.

Обращаем особое внимание, что в период ограниченного функционала через мобильное приложение и в личном кабинете на сайте компании временно невозможно внести платеж. После закрытия расчетного месяца этот функционал снова становится доступен.

При возникновении вопросов можно обращаться в ПАО «Красноярскэнергосбыт» любым удобным способом:

- в личном кабинете клиента, в интернет-приемной или через сервис видеозвонок на сайте www.krsk-sbit.ru (имеется возможность обмена скан-копиями или фотографиями документов);

- по телефону контактного центра 8-800-700-24-57 (режим работы контактного центра: пн. – пт. с 8:30 до 21:00, сб.с 8:30 до 17:00);

- по предварительной записи посетить офис приема клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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