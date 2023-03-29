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НовостиОбщество29 марта 2023 6:06

Филиал Красноярского аграрного университета может открыться в Монголии

Соглашение о взаимодействии подписали во время рабочего визита в край монгольской делегации
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края

Красноярский аграрный университет с рабочим визитом посетила монгольская делегация. На совещании было подписано соглашение о взаимодействии в сфере науки и высшего образования между заместителем губернатора Убурхангайского аймака Монголии и ректором университета.

Представительство КрасГАУ открыто в Улан-Баторе с 2014 года, а в ходе КЭФ-2023 были достигнуты предварительные договоренности о создании на территории Монголии филиалов ведущих вузов Красноярска, в том числе аграрного.

Университет к реализации такого проекта готов, однако окончательное решение примет правительство России.