После проверки прокуратуры в Красноярске капитально отремонтируют детскую стоматологию

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В Красноярске впервые за 34 года проведут капитальный ремонт детской стоматологии межрайонной поликлиники №2. Добиться выделения финансирования удалось после проверки прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Здание ввели в эксплуатацию в 1998 году, и сейчас оно находится в ненадлежащем техническом состоянии. Температура в помещениях зимой опускается ниже установленных норм, а в декабре 2022 года на тепловых сетях произошел порыв.

После проведенной прокуратурой проверки было решено выделить из бюджета Красноярского края больше 3 миллионов рублей на капитальный ремонт здания.