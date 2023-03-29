В Красноярске за вымогательство вынесли приговор бывшему полицейскому и его знакомому Фото: Мария ЛЕНЦ

Октябрьский райсуд Красноярска вынес приговор экс-полицейскому и его знакомому, которые обвинялись в вымогательстве на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2019 году тогда еще начальника красноярского отделения ОЭБиПК МВД вызвал мужчина, который попросил прекратить доследственную проверку по факту получения взятки главой Березовского района. Естественно не безвозмездно. За помощь полицейский запросил 10 млн рублей.

Мужчина согласился. В декабре 2021 года экс-полицейский передал ему копию постановления об отказе заводить дело. Но денег он так и не дождался. В мае 2020 бывшего стража порядка уволили. Тогда он решил все же получить «свои» деньги.

С июня по декабрь 2020 года полицейский постоянно требовал от мужчины деньги. Он угрожал ему, как личной расправой, так и привлечением знакомых уголовников.

В сентябре 2020 года экс-полицейский рассказал обо всем второму подсудимому. Вместе они встретились с потерпевшим, объяснив ему, что деньги лучше отдать. Тот вновь отказал, за что был избит толпой тремя неизвестными.

Суд назначил бывшему сотруднику МВД наказание в виде 5 лет колонии строгого режима, его сообщнику – 5,5 лет. Уголовное дело в отношении тех, кто избил потерпевшего вынесено в отдельное производство. Их разыскивают.

При этом само постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении главы Березовского района признано законным.