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НовостиНедвижимость29 марта 2023 4:22

В Красноярске откачивают воду после подтопления на Бугаче

Вода уже отступает
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске откачивают воду после подтопления на Бугаче. Фото: t.me/dorogi_krsk

В Красноярске откачивают воду после подтопления на Бугаче. Фото: t.me/dorogi_krsk

В Красноярске устраняют последствия подтопления в окрестностях Бугача. Об этом сообщает городское управление дорог.

Частный сектор на Бугаче затопило ночью. Сейчас две мотопомпы откачивают воду на улице Пировская. Коммунальщики также укрепляют берега в районе домов.

В управлении дорог рассказали, что за ночь уровень воды здесь повысился на 24 сантиметра. Всему виной активное таяние снега. Основной поток воды пришел со стороны Емельяновского района и озера Мясокомбинат.

Но специалисты обнадежили жителей района. По их словам, вода уже начала отступать.