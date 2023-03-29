В Красноярске откачивают воду после подтопления на Бугаче. Фото: t.me/dorogi_krsk

В Красноярске устраняют последствия подтопления в окрестностях Бугача. Об этом сообщает городское управление дорог.

Частный сектор на Бугаче затопило ночью. Сейчас две мотопомпы откачивают воду на улице Пировская. Коммунальщики также укрепляют берега в районе домов.

В управлении дорог рассказали, что за ночь уровень воды здесь повысился на 24 сантиметра. Всему виной активное таяние снега. Основной поток воды пришел со стороны Емельяновского района и озера Мясокомбинат.

Но специалисты обнадежили жителей района. По их словам, вода уже начала отступать.