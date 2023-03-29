Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 марта 2023 4:10

У жительницы Красноярска нашли 476 бутылок сомнительного алкоголя

Ей грозит до 3 лет колонии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
У жительницы Красноярска нашли 476 бутылок сомнительного алкоголя. Фото: МВД по краю

У жительницы Красноярска нашли 476 бутылок сомнительного алкоголя. Фото: МВД по краю

В Красноярске у местной жительницы полицейские и таможенники нашли 476 бутылок сомнительного алкоголя. Об этом сообщает МВД по краю.

Всего у женщины нашли немаркированные водку, коньяк, виски и вино общей стоимостью 172 тысячи рублей. Партию нашли в одном из магазинов Красноярска, владелицей его была 36-летняя женщина.

В ее отношении завели уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Ей грозит до 3 лет колонии.