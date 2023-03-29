У жительницы Красноярска нашли 476 бутылок сомнительного алкоголя. Фото: МВД по краю

В Красноярске у местной жительницы полицейские и таможенники нашли 476 бутылок сомнительного алкоголя. Об этом сообщает МВД по краю.

Всего у женщины нашли немаркированные водку, коньяк, виски и вино общей стоимостью 172 тысячи рублей. Партию нашли в одном из магазинов Красноярска, владелицей его была 36-летняя женщина.

В ее отношении завели уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Ей грозит до 3 лет колонии.