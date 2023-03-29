В Красноярске созданная нейросетью ведущая Вика зачитала новости

Скришот из видео "КП-Красноярск"

В Красноярске появилась еще одна ведущая новостей, созданная искусственным интеллектом. Девушку по имени Вика показала «КП-Красноярск».

Теперь пользователям социальных сетей каждый день Вика рассказывает о главных новостях города. Ведущая прекрасно справляется со своей задачей читать новости, но иногда делает ошибки, например, в числительных. Но это не беда. Она скоро обязательно всему научится.

А еще Вика обладает неплохим чувством юмора и следит за работой своих коллег в других регионах страны. Например, 28 марта она в эфире передала привет Снежанне Тумановой, ведущей погоды из Ставрополя.

Посмотреть на Вику можно в социальных сетях «КП-Красноярск».