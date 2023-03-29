В пяти российских городах появилась реклама Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В пяти российских городах появились огромные билборды с рекламой Красноярска. Таким образом планируется привлечь в краевую столицу туристов, сообщает мэрия города.

Вывески с призывами «Будет красиво!», «Будет вкусно», «Будет что вспомнить» и видами города и окружающей природы украшают улицы Новосибирска, Екатеринбурга, Хабаровска, Тюмени и Барнаула.

При этом один из новосибирских блогеров отметил, что «размещать в столице Сибири рекламу другого сибирского города – наглость». После этого в комментариях началось активное обсуждение, где часть комментаторов согласилась с блогером, а другая отметила, что не видит ничего плохого в том, чтобы съездить посмотреть Красноярск.