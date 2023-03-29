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НовостиОбщество29 марта 2023 2:58

В детских садах Красноярского края за год выявили больше 3 тысяч нарушений

Специалисты проверили 400 дошкольных учреждений
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В детских садах Красноярского края за год выявили больше 3 тысяч нарушений

В детских садах Красноярского края за год выявили больше 3 тысяч нарушений

Фото: Мария ЛЕНЦ

В детсадах Красноярского края за год выявили более 3 тысяч различных нарушений. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Самым распространенным нарушением оказалось несоблюдение требований к внутренней отделке помещений. Кроме того, часто выявлялись нарушения хранения пищи и отсутствие контроля за условиями хранения еды, а также несоответствие цикличному меню рациона питания.

В итоге специалисты Роспотребнадзора составили более 500 протоколов. Было выписано штрафов на сумму более 7 миллионов рублей.