В детских садах Красноярского края за год выявили больше 3 тысяч нарушений Фото: Мария ЛЕНЦ

В детсадах Красноярского края за год выявили более 3 тысяч различных нарушений. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Самым распространенным нарушением оказалось несоблюдение требований к внутренней отделке помещений. Кроме того, часто выявлялись нарушения хранения пищи и отсутствие контроля за условиями хранения еды, а также несоответствие цикличному меню рациона питания.

В итоге специалисты Роспотребнадзора составили более 500 протоколов. Было выписано штрафов на сумму более 7 миллионов рублей.