В Красноярске из-за судебных тяжб остановилось строительство развязки на Николаевский мост Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске строительство дороги с Пашенного на Николаевский мост остановилось из-за судов. Об этом рассказал глава города Владислав Логинов.

Тяжбы идут с собственниками земли, которая входит в зону строительства. Точных сроков возобновления работ нет. Однако мэр выразил надежду, что затягивания процессов не будет. Владислав Логинов добавил, что подрядчик готов ускорить строительство, как только появится возможность.

Напомним, что строительство развязки на Николавеский мост началось еще в 2022 году. Ожидается, что километровая дорога пройдет от Судостроительной, 21 через Графитную сразу на мост.