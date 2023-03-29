Красноярцев предупредили о сильном ветре 29 марта Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске 29 марта на фоне резкого потепления ожидается усиление ветра. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

Синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов в среду. Но вместе с теплом на Красноярск обрушится сильнейший ветер. Порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В городской администрации красноярцев призывают соблюдать осторожность на улице. Держаться подальше от щитов и вывесок, а также не парковать машины вблизи деревьев и различных конструкций. Тех, кто находится дома, просят не открывать окна.