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НовостиОбщество29 марта 2023 2:02

Красноярцев предупредили о сильном ветре 29 марта

Он придет на фоне резкого потепления
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярцев предупредили о сильном ветре 29 марта

Красноярцев предупредили о сильном ветре 29 марта

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске 29 марта на фоне резкого потепления ожидается усиление ветра. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

Синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов в среду. Но вместе с теплом на Красноярск обрушится сильнейший ветер. Порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В городской администрации красноярцев призывают соблюдать осторожность на улице. Держаться подальше от щитов и вывесок, а также не парковать машины вблизи деревьев и различных конструкций. Тех, кто находится дома, просят не открывать окна.