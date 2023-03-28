Жители Красноярска в марте заплатят за отопление меньше

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярска пообещали снижение стоимости отопления. Об этом рассказал директор СГК Константин Бородин: по его словам, в марте начисления за отопление будут ниже чем в феврале.

– Как и все предыдущие месяцы, начисления платы за отопление делается исходя из показаний общедомовых приборов учета. Не больше и не меньше. Начисления за отопление за март будут ниже начислений за февраль. По предварительным данным снижение будет от 7 до 25%. Тут все зависит от потребления, – отметил Бородин.

Он также добавил, что сделать «похолоднее» или «потеплее» в отдельно взятом доме СГК не может: такие опции есть только у УК или ТСЖ, куда жильцам и следует обращаться, если в их домах жарко или холодно.