Владислав Логинов: «Прошедший год был годом объединения и ответственности»

Отчет Владислава Логинова на сессии Красноярского городского Совета депутатов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

На сессии Красноярского городского Совета депутатов во вторник, 28 марта, глава Красноярска Владислав Логинов представил отчет о деятельности администрации города за 2022 год, обозначил задачи на 2023 год.

- 2022 год стал годом объединения и ответственности. Сегодня это особые слова, которые соответствуют запросам нашей жизни. Красноярцы, понимая свою ответственность, в числе первых в стране выполнили программу по мобилизации. Горжусь нашими героями, солдатами и офицерами, сотрудниками силовых структур, медиками, волонтерами, конечно, добровольцами, которые проявили мужество и решимость и сейчас находятся в зоне СВО, - сказал Владислав Логинов.

Предприниматели, крупнейшие предприятия города в десятки раз увеличили выпуск продукции, которая сегодня необходима ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям. Посильную помощь оказывают и простые горожане.

Меры поддержки семьям мобилизованных закреплены указом губернатора Александра Усса. Исполнение указа находится на строгом контроле главы города. Участники заседания минутой молчания почтили память героев, которые с 2014 года защищают Родину.

В своем выступлении мэр подвел итоги реализации проектов развития муниципалитета в 2022 году и обозначил ключевые направления работы администрации на ближайшую перспективу по отдельным отраслям. Владислав Логинов подчеркнул – реализация национальных проектов «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Культура» – основа качественных изменений городской территории.

Далее глава Красноярска обозначил основные направления работы администрации по отраслям на 2023 год.

Так, в городе запланировано строительство двух новых школ ежегодно, будет проведена модернизация учреждений советской постройки. Планируется запуск нового конкурса среди общеобразовательных учреждений, по его условиям десять победителей получат по одному миллиону рублей на улучшение материально-технической базы.

В части строительства и ремонта дорог: при поддержке правительства и губернатора края будут расширены планы по модернизации улично-дорожной сети. Изначально в перечень мероприятий был включен ремонт и капитальный ремонт 7 участков улиц и Коммунальный мост. При корректировке бюджета к ним добавится еще более 20 объектов во всех районах. Большое внимание будет уделено вопросам содержания пешеходной сети. В 2023 году порядка 100 млн рублей направят на приобретение спецтехники для уборки тротуаров.

Продолжится благоустройство городских пространств и поддержка инициатив жителей. В 2023 году будет дан старт двум новым проектам «ЯРкие берега» и «Фабрика народных инициатив».

Большую работу планируется провести по подготовке к 400-летию Красноярска. На эти цели только в ближайшие три года благодаря поддержке губернатора будет направлено свыше 16 миллиардов рублей.

Председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина отметила, что отчет главы был полным и информативным, в нем учтены все направления деятельности администрации.

- Мы обсудили меры поддержки семей мобилизованных, которые живут на территории Красноярска. Владислав Логинов рассказал, что сделано в городе за прошлый год: о строительстве детских садов и школ, о ремонте дорог…, - перечислила Наталия Фирюлина. - Сегодня в зале было достигнуто понимание общих городских проблем вне зависимости от принадлежности депутатов к какой-либо партии. Мы говорили о реальных способах решения городских проблем и о том, что мы ведем системную работу по их решению.