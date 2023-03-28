В Красноярске задержали наркокурьера с полными карманами героина. Фото: МВД

В Красноярске наркополицейские завели уголовное дело на молодого человека, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических веществ. Его задержали с полными карминами героина в ходе совместной операции с УФСБ по краю и контрольно-пропускным пунктом Новосибирской таможни. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Подозреваемому 23 года, в ходе личного досмотра у него в карманах нашли 53 свертка. Направились осматривать жилище – и там обнаружили еще 224 мелких свертка, завернутые в красную клейкую ленту. Все это – уже расфасованные для закладок дозы. Кроме того был большой сверток, до которого у молодого человека еще «руки дойти не успели". То есть собирался расфасовать чуть позже, но попался. Экспертиза подтвердила, что содержимое упаковок – героин, общая масса составила почти 380 граммов.

Дело завели по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». А это – от 10 до 20 лет лишения свободы.