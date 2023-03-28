Курьер помог мошенникам обмануть 10 красноярцев на 2,3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который помог мошенникам выманивать деньги у пожилых людей. Общая сумма ущерба составила более 2,3 миллиона рублей. Заявления от десяти потерпевших жителей Красноярска поступили в дежурные части города в октябре 2022 года. Заявителям – от 82 до 87 лет, это самая незащищенная от мошенников категория.

Мошенники действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Звонили под видом правоохранителям и предлагали тихо уладить дело за деньги. Пожилые красноярцы соглашались помочь своим близким и передавали приехавшему курьеру от 100 до 700 тысяч рублей. Курьер переводил деньги на счета мошенников, оставляя себе 10 % от суммы, сообщает «МК-Красноярск».

Курьера вычислили и задержали, когда он пытался выехать за пределы Красноярского края. Как оказалось, это житель Кемеровской области, ему всего 22 года. Предложение подработать он получил через мессенджер. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.