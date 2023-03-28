В Красноярском крае в связи с повышением температуры готовятся к паводку. КГКУ "Спасатель"

В Красноярском крае в связи с повышением температуры воздуха готовятся к паводкам. Снега в этом году было заметно больше, чем в предыдущий период, это нужно иметь в виду. Экстренные службы уже готовы реагировать на нештатные ситуации.

Например, в селе Богучаны накануне, 27 марта, в связи с формированием талой воды возникла угроза подтопления приусадебных участков и домов в частном жилом секторе. На место выезжали спасатели Богучанского поисково-спасательного отряда. В ходе проведения аварийно-спасательных работ от заторов было очищено 2,5 км водосточных каналов. Угроза подтопления ликвидирована.

Краевая служба спасения настоятельно предлагает жителям частного сектора позаботиться заранее о том, чтобы не «утонуть» в талых водах. Прежде всего очищать стоки от мусора и льда.