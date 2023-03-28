Красноярский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание полетов

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Аэропорт Красноярска перешел на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать до 28 октября, сообщает пресс-служба.

Из новых международных рейсов запланированы вылеты в Азербайджан, Китай, Монголию и Турцию. По-прежнему можно будет улететь в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Таиланд.

Из рейсов по России в пик сезона в Москву будет вылетать до 10 самолетов в день, в Санкт-Петербург – до 4. В Сочи будет летать до 27 рейсов в неделю.

Дважды в неделю можно будет напрямую долететь до Казани, дважды – с пересадкой в Кемерово.

Также можно будет улететь в Минеральные воды, Урал, Сибирь и Дальний Восток, а также в населенные пункты Красноярского края.