Жители Красноярского края выбирают безналичные операции

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Аналитики проанализировали транзакционную активность розничных клиентов банка в Сибирском федеральном округе в 2022 году. Доля безналичных платежей и переводов в общем объеме карточных операций составила 53%.

По статистике банка ВТБ, за 2022 год клиенты банка в Сибири провели 419 млн безналичных операций на общую сумму 382 млрд рублей. Их доля в общем объеме операций по картам банка в регионе составила 53%. При этом средний чек транзакции год к году снизился на 5% и составил 911 рублей. Самыми «безналичными» регионами в Сибири стали Новосибирская, Иркутская, Кемеровская и Томская области здесь доля таких операций составляет 54%. На втором месте – Красноярский край (53%), на третьем – Омская область и Алтайский край (51%).

Чаще всего сибиряки для оплаты используют традиционные карточные транзакции: на расчеты картой приходится 78% от общего объема безналичных операций. Лидер по использованию этой технологии - Иркутская область, где этот показатель составляет 81%. По абсолютному объему платежей по картам лидируют Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области.

Одним из главных драйверов роста безналичных операций стали новые технологии. Все больше клиентов банка для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей. В 2022 году объем таких операций в СФО вырос по сравнению с предыдущим годом в 6 раз. Наибольший объем операций по СБП проводят в Новосибирской (доля 23%), Кемеровской и Иркутской (по 18%) областях. Клиенты этих же регионов активнее остальных используют переводы между частными лицами.