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НовостиОбщество28 марта 2023 5:26

В Красноярске демонтировали щиты с навязчивой уличной рекламой от заезжих предпринимателей

На незаконную рекламу жаловались сами красноярцы
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Центральном районе Красноярска мобильная бригада демонтировала 10 больших щитов с навязчивой рекламой на проспекте Мира и по улице 2-я Брянская. На стойки, которые загораживали часть тротуара, пожаловались сами жители, сообщает администрация города.

Устанавливали щиты так называемые «предприниматели-гастролеры», которые за короткое время посещения города стараются привлечь как можно больше внимания к своим товарам.

Всего с начала года с улиц Центрального района было вывезено 49 кубометров бумажных объявлений и 402 картонные таблички, а также более 100 различных рекламных конструкций.