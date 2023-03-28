В Красноярске задержали 22-летнего курьера, который забирал деньги у обманутых горожан

Фото: скриншот видео

В Красноярске полиция задержала 22-летнего жителя Кемеровской области, который «работал» курьером. Молодой человек забирал деньги у обманутых красноярцев в возрасте от 82 до 87 лет, сообщает ГУ МВД России по региону.

Один из эпизодов есть на видео. Пожилой мужчина вечером отдает незнакомцу в солнечных очках пакет. В нем – стандартный набор для таких ситуаций. Это вещи для якобы попавшего в беду родственника и деньги.

Суммы у людей забирали не маленькие – от 100 до 700 тысяч рублей. Всего мошенники обманули горожан на 2,37 миллиона рублей. Всю сумму курьер успел переправить своим кураторам, за исключением своего «заработка».

Нашли парня в тот момент, когда он пытался уехать в Новокузнецк. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.