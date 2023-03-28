В Красноярском крае строителя автодороги будут судить за мошенничество на 50 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае направили в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Обвиняемый – генеральный директор строительной организации. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, преступление было совершено в период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года.

Организация, которой руководил на тот момент обвиняемый, должна была обустроить и рекультивировать временную автомобильную дорогу вблизи железной дороги (она нужна была для автотранспорта, который задействован на строительстве нового железнодорожного пути). Однако на самом деле никаких работ организация не выполняла. Ее экс-руководитель представил заказчику на оплату подложные документы, по которым и получил более 50 миллионов рублей.