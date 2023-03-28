С улиц Красноярска продолжают откачивать воду

Фото: МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

В Красноярске специалисты управления дорог продолжают противопаводковые работы. Бригады с водооткачивающей техникой выезжают на подверженные подтоплению места ежедневно, сообщает МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Рабочие прочищают водоотводные каналы и колодцы ливневой канализации, в том числе размывают лотки горячей водой.

Не всю воду получается откачать с первого раза, поэтому на проблемные участки техника выезжает по нескольку раз.