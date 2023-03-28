Красноярский Поезд здоровья в апреле поедет в восточные районы края. Фото: КрасЖД

Красноярский передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в апреле направился в восточные района края. В пресс-службе КрасЖД рассказали о расписании:

- 14 апреля – станция Тинская;

- 15-16 апреля – Ингашская;

- 17-19 апреля – Иланская;

- 20-22 апреля – Канск-Енисейский;

- 23 апреля – Филимоново;

- 24-25 апреля – Солянка;

- 26-27 апреля – Заозерная.

Жители смогут получить консультации терапевта, педиатра, невролога, отоларинголога, хирурга, офтальмолога, эндокринолога и других специалистов. Медицинская помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении для ребенка, выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований. Часы работы – с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:15 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).