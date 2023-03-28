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НовостиОбщество28 марта 2023 3:21

В Красноярске предприятие-фантом изготовило 1,7 тонн сливочного масла

На месте регистрации находились обычные складские помещения
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске Россельхознадзор проанализировал ФГИС «Меркурий» и выявил, что с 8 февраля по 18 марта этого года одна из компаний города оформила восемь производственных сертификатов на сливочное масло собственного производства, сообщает управление.

Когда специалисты выехали на место, где зарегистрирована площадка, производственных помещений там не обнаружили. Вместо них расположились склады.

Производство признали «фантомным». Информация о нем направлена в службу по ветнадзору Красноярского края. Получатели продукции тоже уведомлены об этом.