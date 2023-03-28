На севере Красноярского края пройдут масштабные арктические учения МЧС. Фото: ГУ МЧС России по краю

На севере Красноярского края пройдут масштабные межведомственные опытно-исследовательские учения. Накануне, 27 марта, в аэропорт «Алыкель» уже прибыла арктическая группировка: личный состав, пожарно-спасательная техника и оборудование. По окончании учения спецтехника они будет передана на вооружение в местные подразделения МЧС России.

В пресс-службе ведомства рассказали, что всего около 100 человек будут принимать участие в отработке вводных, связанных с горным ударом на руднике и авариной посадкой пассажирского самолета. Также специалисты МЧС проведут во всех образовательных учреждениях Крайнего Севера уроки безопасности. Для гостей и жителей города будут организованы культурно-досуговые мероприятия.

В настоящее время группировка реагирующих подразделений проходит процедуру слаживания для эффективного выполнения поставленных задач. В ближайшее время состоятся тренировки.