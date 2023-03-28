В Красноярске четыре ребенка отравились табаком и никотином Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в 2022 году зафиксировано четыре случая острого отравления среди детей табачной и никотинсодержащей продукцией. Из них трое – до 14 лет и один подросток 17 лет. Такие данные приводит в своем телеграм-канале глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Он подчеркнул, что жалобы на торговые точки по продаже табака, которые находятся в непосредственной близости к образовательным учреждениям. А ведь это – прямое нарушение законодательства. Разрешается не менее ста метров по прямой до территории школ и детских садов. Специалисты Роспотребнадзора выявляют нарушителей и подают на них в суд.

По итогам прошлого года в суд подано 11 исков, четыре уже удовлетворены, остальные еще находятся в судебном производстве. Кроме того, с начала 2023 года поданы шесть таких исков, седьмой готовится к подаче в суд. Три таких иска также были удовлетворены полностью. Суд обязал прекратить розничную торговлю такой продукцией по пяти адресам в разных частях города. А ведь их владельцев по-хорошему просили перенести торговую точку – не захотели.