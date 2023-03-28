Красноярцы смогут проще платить за капремонт с 1 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам станет проще платить за капремонт с 1 апреля. На сайте краевого фонда капремонта появилась информация об изменениях, которые вступают в силу через несколько дней. Так, отменяются такие способы оплаты, как через терминал «Платежка», а также Qiwi, Citypay и электронные кошельки.

Зато можно будет внести оплату во всех отделениях Почты России, в офисах «Телекомсервиса», через систему быстрых платежей (СБП), в личном кабинете ГИС ЖКХ или непосредственно на сайте регионального фонда. Для удобства 25-значный номер на квитанции поменяют на 11-значный. Они по-прежнему будут приходить в почтовый ящик.

По словам заместителя гендиректора Регионального фонда капитального ремонта Екатерины Терещенко, сеть приема платежей развивается так, чтобы быть удобной любой категории пользователей и при этом экономить временные финансовые ресурсы.