В Красноярском крае раньше срока проиндексируют зарплаты бюджетников

Фото: тг-канал Александра Усса

В Красноярском крае решено проиндексировать зарплаты бюджетников раньше предусмотренного. По изначальному плану индексация должна была произойти осенью, но губернатор Усс в соцсетях написал, что поручил правительству перенести индексацию на 1 июля.

По словам Усса, повышение зарплат в бюджетной сфере будет существенным – на 6,3%. Средства уже учтены в весенней корректировке бюджета и проект был внесен в Заксобрание.

– Считаю также необходимым предусмотреть индексацию заработной платы в 2024 году. Президент России предложил увеличить с 1 января минимальный размер оплаты труда на 18,5%. Это следует учесть при формировании нового бюджета. Работа над ним вскоре начнется, – добавил губернатор.