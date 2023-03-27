Бывший мэр Красноярска стал доктором технических наук

Фото: соцсети Сергея Еремина

Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин стал доктором технических наук. Он возглавлял город с 2017 по 2022 год. По словам Еремина, работу над докторской диссертацией он начал еще раньше, чем стал мэром – 13 лет назад, то есть в 2010 году.

– Анализировал, писал, заходил в тупик, бросал, потом снова возвращался, – иногда казалось, что этот процесс навсегда… Честно признаюсь, когда до сознания дошло, что все, точка поставлена, – испытал по-настоящему детскую радость. Представил себе, как гордился бы отец. Знаю, он бы сказал всего пару слов, – но таких дорогих и важных для меня, – отметил Еремин.

По какой теме была написана докторская, Еремин не уточнил. Известно, что в 1998 году он окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Организация перевозок и управление на автотранспорте»,а через три года получил звание кандидата технических наук.