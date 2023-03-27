В Березовском районе неподалеку от дачного домика найдено тело мужчины со следами укусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Березовском районе, в СНТ «Солнечная», возле одного из дачных домиков садоводы обнаружили тело 48-летнего мужчины со следами укусов животного. Как сообщили в СК, проводится проверка.

Все произошло 26 марта. Как рассказывают пользователи в соцсетях, один из садоводов шел по СНТ, когда заметил лежащего на земле мужчину. Подойдя поближе, он заметил, что человек сильно изуродован – у него отсутствуют части тела, сам он весь в крови и покусан. Дачник тут же вызвал полицию.

Садоводы считают, что мужчину загрызли собаки – бездомные и агрессивные, они частые гости дачного поселка. Тем более, у них в СНТ это далеко не первый случай – многие просто пострадали от нападения животных.

Был ли мужчина жив к тому моменту, как на него набросились животные – неизвестно. Это и причину гибели установит судебно медицинская экспертиза.