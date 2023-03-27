У 73-летнего жителя Канска подросток украл монеты, фронтовую медаль и оружие

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Канске 73-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что неизвестный забрался к нему в дом и похитил памятную награду, коллекционные монеты и пневматический пистолет, который стреляет стальными шариками, сообщает ГУ МВД России по региону.

Оперативникам удалось быстро найти вора – им оказался 13-летний сосед. Оказалось, что мужчина как-то пригласил подростка помочь по хозяйству и рассказал про коллекцию монет.

В один из дней после этого школьник решил зайти в гости к мужчине и увидел, что дверь открыта, но дома никого нет. Подросток не удержался и взял себе несколько монет, а также одну из медалей и оружие.

Все вещи вернули жителю Канска. В отношении подростка будет принято процессуальное решение.