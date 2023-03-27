В Красноярском крае лесничему дали больше 7 лет тюрьмы за получение взятки в 250 тысяч рублей

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

За получение взятки в размере 250 тысяч рублей лесничего из Абанского района приговорили к 7 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Вину он не признал, сообщает прокуратура Красноярского края.

Как выяснило следствие, местный предприниматель в июле 2022 года обратился к лесничему для отвода участка под вырубку деревьев.

Документы на 3 тысячи кубометров 31-летний лесничий согласился подготовить, но только за 250 тысяч рублей. В качестве гарантии выполнения своих обязательств даже согласился выделить до оплаты 1 тысячу кубометров.

Однако распорядиться деньгами мужчине не удалось – его задержали и завели уголовное дело.